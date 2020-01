Nella 19esima giornata, il Torino batte in casa 1-0 il Bologna. I granata trovano il gol con Berenguer a inizio primo tempo, poi gli emiliani sprecano troppo durante il match con Palacio (Sirigu decisivo). Padroni di casa a 27 punti, ospiti fermi a quota 23 (TUTTI I GOL DELLA SERIE A).

Berenguer in gol, Sirigu salva

Per la squadra di casa, non gioca Rincon che ha la febbre. In attacco, ci sono Verdi e Berenguer a supporto di Belotti. Gli ospiti rispondono con Orsolini, Soriano e Sansone alle spalle di Palacio; Schouten al posto di Medel. I tifosi granata accolgono con uno striscione ("Sinisa uomo vero") il loro ex allenatore Mihajlovic. L'inizio è scoppiettante: Sirigu è chiamato in causa dal tiro a giro di Schouten (8'), poi il Torino passa in vantaggio con Berenguer su invito di Belotti (11') e tre minuti dopo il rossoblù Orsolini, a tu per tu con il portiere, si fa murare il tiro. Gli emiliani provano ancora a impensierire i granata, che fanno buona guardia e anzi rischiano di passare in doppio vantaggio con Verdi (39'), che colpisce il palo con un bel tiro a giro.

Il Bologna spreca

Di rientro dagli spogliatoi, gli ospiti mettono i brividi a Sirigu con la girata di Poli che finisce fuori (48'). È un altro Bologna, che schiaccia i granata e va vicino al pareggio con Palacio, che colpisce il palo sull'angolo di Sansone (51'). Un minuto dopo, lo stesso attaccante ex Inter, tutto solo davanti al portiere, spreca mandando clamorosamente a lato. Il Toro cala, i rossoblù ci credono ma non riescono a sfondare. I granata cercano ora di sfruttare i contropiedi, con Belotti che al 75' manda alto sopra la traversa. Poi Sirigu salva ancora il risultato su Palacio a pochi minuti dal termine.

Il tabellino di Torino-Bologna 1-0

Gol: 11' Berenguer (T)

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Dijdij; De Silvestri, Lukic, Meitè, Ola Aina; Berenguer, Verdi (62' Laxalt); Belotti. All. Mazzarri

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani (72' Skov Olsen), Danilo, Mbaye; Poli, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

Ammoniti: De Silvestri (T), Bani (B), Lukic (T), Sirigu (T), Santander (B), Nkoulou (T)