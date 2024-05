Il Pallone d'Oro di Maradona dell'86 (rubato e ritrovato) va all'asta

Era stato rubato il 26 ottobre 1989 da otto membri del clan di Giuseppe Misso durante una rapina nella banca che custodiva i beni del Pibe de Oro. Ritrovato per caso nel 2016 da un ex gallerista franco algerino

Il Pallone d'Oro vinto nel 1986 da Diego Armando Maradona sarà messo all’asta il 6 giugno. Era stato rubato il 26 ottobre 1989 da otto membri del clan di Giuseppe Misso durante una rapina nella banca che custodiva i beni del Pibe de Oro. A dare la notizia è stato il quotidiano sportivo francese l’Equipe.

Dopo il furto, El Diez della nazionale argentina in un primo momento aveva cercato di recuperare il pallone ma poi si era arreso. Intanto in quegli anni si moltiplicavano le dicerie su un presunto scambio del trofeo durate una partita di poker. Circolavano anche le voci relative al fatto che Maradona si fosse rivolto al clan Lo Russo per recuperare il Pallone che gli avrebbe riferito invece che il premio rubato era già stato fuso e convertito in lingotti.