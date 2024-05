Parigi 2024, la drag queen Minima Gesté porterà la torcia. Polemica

"Uno dei messaggi che vorrei trasmettere con questa staffetta è l'orgoglio che porto nella mia comunità, perché dieci anni fa non sarebbe mai stato possibile avere una drag queen che porta la fiamma olimpica", ha detto in un video

Ci siamo quasi. La Francia è pronta a illuminarsi con l’arrivo della fiamma olimpica e paralimpica dei Giochi 2024. Mercoledì 8 maggio infatti la torcia approderà al Porto Vecchio di Marsiglia e darà il via a una spettacolare cerimonia che segnerà l'inizio del suo viaggio di 69 giorni in tutta la nazione fino alla Cerimonia d’apertura. Ma c’è una novità. A portare la fiamma di Parigi 2024 al suo arrivo nella capitale il 14-15 luglio sarà Minima Gesté, nota drag queen francese.

Attacchi omofobici e transfobici

"Uno dei messaggi che vorrei trasmettere con questa staffetta è l'orgoglio che porto nella mia comunità, perché dieci anni fa non sarebbe mai stato possibile avere una drag queen che porta la fiamma olimpica", ha detto Minima Gesté in un video, sottolineando che "la visibilità rimane uno dei pilastri dell'accettazione della comunità LGBTQIA+". Visibilità che non è tardata ad arrivare. E con questa anche le critiche. La sua partecipazione alla cerimonia ha scatenato un'ondata di attacchi omofobici e transfobici oltre a commenti duri veicolati da testate giornalistiche ed esponenti politici di estrema destra, in particolare sui social.