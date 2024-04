Parigi 2024, Errigo e Tamberi portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi

Saranno loro a far sventolare il tricolore sotto il cielo parigino. Doppio portabandiera quindi, in linea con il Comitato Olimpico Internazionale, che ha aperto alla possibilità di avere due alfieri in occasione dei Giochi olimpici e paralimpici di Tokyo, disputati nel 2021 ascolta articolo

Arianna Errigo e Gianmarco Tamberi. Saranno loro a far sventolare la bandiera italiana sotto il cielo parigino. Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha annunciato i due portabandiera per i Giochi di Parigi 2024 in Consiglio Nazionale. La cerimonia d’apertura è in programma il 26 luglio. E non sarà la tipica cerimonia. La sede non è infatti il tradizionale stadio olimpico: gli atleti sfileranno in barca lungo la Senna, il fiume che attraversa la Città della Luce.

JAPAN TOKYO 2020 OLYMPIC GAMES - ©Ansa

Doppio portabandiera Doppio portabandiera, in linea con il Comitato Olimpico Internazionale, che ha aperto alla possibilità di avere due alfieri in occasione dei Giochi olimpici e paralimpici di Tokyo, disputati nel 2021. "Un riconoscimento alla scherma e all'atletica italiana", ha detto Malagò. Un premio “al ragazzo che dopo Tokyo ha continuato a vincere tutto, è stato incredibile”. Inoltre “tutti hanno visto come ha caricato i suoi compagni, da vero capitano dell'atletica". È dal 1988, con Mennea, che questo ruolo non è ricoperto da un atleta di questa disciplina. Per quanto riguarda la scelta di Errigo, “è un riconoscimento non solo alla scherma e all'atleta, ma lei è la testimonianza che si può continuare a essere atleti di vertice anche dopo esser diventata mamma di due bambini". vedi anche Olimpiadi 2024 a Parigi, Macron svela piano B per apertura

Gianmarco Tamberi - ©Ansa

Le parole di Tamberi e Errigo "Sto vivendo un sogno. Quest'oggi non potevo ricevere notizia più bella, rappresentare la spedizione italiana ai Giochi di Parigi 2024 mi riempie d'orgoglio", afferma Tamberi all’Ansa. "Spero con tutto il cuore di poter essere per l'Italia all'altezza di questo ruolo e prometto che farò di tutto per esserlo" conclude. Arianna Errigo invece commenta la notizia sui profili social: "Portabandiera di Parigi 2024 insiema a Gianmarco Tamberi! Il cuore mi scoppia di gioia ! Avete presente quando non ci credi neanche dopo che te lo hanno detto? Grazie Giovanni e grazie a tutta la giunta Coni per aver creduto in me. Gimbo sarà un onore sfilare accanto a te!". I due atleti saranno ricevuti il 13 giugno al Quirinale dal capo dello Stato. vedi anche Allianz lancia la nuova campagna per Parigi 2024