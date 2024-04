Olimpiadi 2024 a Parigi, Macron svela piano B per apertura

A 100 giorni dall'apertura dei Giochi di Parigi 2024, per la prima volta, la Francia ha annunciato l'alternativa, il "piano B" nel caso di eccessivi rischi per la sicurezza alla cerimonia inaugurale, prevista sulla Senna. Nel caso di "minaccia" sulla sicurezza, la cerimonia del 26 luglio sarà "limitata al Trocadéro" oppure si svolgerà "allo Stade de France". Il presidente Emmanuel Macron ha annunciato che c'è anche un "piano C" per la cerimonia di apertura, in caso di preoccupazione per il suo svolgimento legate alla sicurezza. ''Faremo un'analisi in tempo reale'' dei rischi, ha assicurato, spiegando che ''le risorse dell'intelligence'' saranno ''mobilitate'' e che verrà istituito un ''perimetro di sicurezza con giorni di anticipo''. Per mesi, le autorità francesi hanno negato l'esistenza di un piano B nel caso di rischi eccessivi per la cerimonia nel cuore di Parigi.

Rassicurazioni agli ascoltatori



Rispondendo in diretta, in un'intervista a RMC Sport e BFM TV, a un'ascoltatrice preoccupata alla quale è stata data la parola per una domanda al presidente, Macron ha risposto: "signora - ha detto Macron - se c'è un posto dove suo figlio sarà al sicuro, è lì", alla cerimonia sulla Senna del 26 luglio. Dove saranno schierati "mezzi dell'intelligence e dei servizi di informazione - ha continuato Macron - che saranno predisposti con giorni di anticipo".