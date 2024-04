Olimpiadi Parigi 2024, Macron: "Putin prenderà di mira i Giochi"

Il presidente francese annuncia un "piano B" per la sicurezza e si è detto sicuro che la Russia cercherà di interferire, specie in via informatica

Emmanuel Macron ha lanciato un’allerta su delle possibili minacce russe alle Olimpiadi di Parigi 2024. In un discorso durante l'inaugurazione del Centro acquatico olimpico di Saint-Denis, alle porte della capitale, il presidente francese si dice “sicuro” che Mosca abbia nel mirino i Giochi olimpici, in particolare "in termini informatici" paventando possibili attacchi hacker. Più in generale, Macron ha spiegato che "lo scenario privilegiato" resta quello di una cerimonia di apertura, come previsto, sulla Senna anche se non esclude un piano alternativo "qualora le circostanze lo imponessero".

Valutazioni in tempo reale

L’inquilino dell’Eliseo ha espresso la sua fiducia nella capacità della Francia di far fronte alla minaccia terroristica durante le Olimpiadi. “Dobbiamo avere ambizione e lo facciamo essendo professionali e organizzati ovvero pianificando, organizzandoci e facendo una valutazione in tempo reale”, le sue parole riportate dai media francesi.