Olimpiadi di Parigi, rubata borsa con piani segreti per la sicurezza

Mondo

I contadini, che ormai da settimane protestano per i costi e per le normative che regolano il settore, sono entrati nel centro espositivo nel giorno dell'inaugurazione chiedendo le dimissioni del presidente francese. Macron fa appello alla calma e incontrando le delegazioni dei manifestani dice: “Per favore, non diciamo che non è stato fatto nulla!”. Garantita l'apertura del Salone