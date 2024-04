Olimpiadi 2024, a rischio nuoto del triathlon per inquinamento Senna

Il presidente di Parigi 2024 “fiducioso”, ma ci sarà una decisione finale

Estanguet ha parlato durante una conferenza a Birmingham in Inghilterra dichiarando di essere “fiducioso nell’utilizzo della Senna”, ma ci potrebbe essere una “decisione finale” con la conseguenza di non poter nuotare nel fiume. “Fa parte delle regole previste dalla federazione internazionale, ma ovviamente vogliamo evitarlo”. Come previsto, comunque nei giorni dei Giochi, la Senna verrà testata quotidianamente per verificarne la balneabilità.