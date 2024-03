Olimpiadi Parigi 2024, 300mila preservativi distribuiti agli atleti

Abbandonate invece le restrizioni dovute ai protocolli anti-covid che hanno caratterizzato l'edizione precedente di Tokyo, come il distanziamento, l'impossibilità di contatti ravvicinati o la manifestazione di gesti affettuosi come un abbraccio

Nella città dell'amore per eccellenza, nessun "divieto di intimità" durante i Giochi Olimpici e Paralimpici Parigi 2024. Anzi, a tutti gli atleti e le atlete saranno distribuiti due preservativi a testa al giorno, per un totale di circa 300mila profilattici. Novità anche per i famosi letti di cartone, che potranno sostenere anche due persone, fino a un peso massimo complessivo di 250 kg.