Nella 19esima giornata di Serie A, la Lazio continua la striscia positiva di risultati battendo 1-0 un buon Napoli. La rete di Immobile (su errore di Ospina) porta ai biancocelesti la decima vittoria consecutiva in campionato. Gli uomini di Inzaghi salgono così a 42 punti (-3 da Juventus e Inter), mentre Gattuso resta fermo a quota 24 (TUTTI I GOL DELLA SERIE A).

Milinkovic-Savic pericoloso

Per la Lazio tornano dalla squalifica Leiva e Luis Alberto. Manca Correa, la coppia d'attacco è Caicedo-Immobile. Il Napoli deve fare a meno di Meret (Ospina in porta) e Koulibaly; davanti tridente con Callejon, Milik e Insigne. Prima del match, Immobile entra in campo con Noemi Staiano, la bambina rimasta ferita nel maggio scorso in un agguato camorristico a Napoli; poi Insigne le regala la maglia. Da sottolineare anche la splendida coreografia dei tifosi biancocelesti per celebrare i 120 anni del club. Durante il primo tempo, sostanziale equilibrio in campo, interrotto dagli squilli finali di Milinkovic-Savic. Il serbo al 42' vede respingersi la conclusione da Ospina; un minuto dopo, tocca a Di Lorenzo salvare tutto, deviando di testa il tiro del biancoceleste che si sta per insaccare.

Ospina sbaglia, Immobile no

Nel secondo tempo, ci provano subito Luis Alberto e Fabian Ruiz. Al 68' i partenopei vanno a un soffio dal vantaggio: la conclusione a giro di Zielinski si stampa sul palo. Pochi secondi dopo, risponde in contropiede Luis Alberto: Hysaj devia in corner. Al 76' il diagonale insidioso di Insigne impegna Strakosha. Sei minuti dopo la Lazio segna il gol-vittoria, che nasce da un errore partenopeo: Ospina tenta un dribbling su Immobile, il biancoceleste è bravo a rubargli palla e a calciare in porta da posizione defilata; Di Lorenzo prova a salvare senza successo sulla linea di porta. Forcing azzurro nel finale: Milik, dalla distanza, chiama l’intervento di Strakosha (86'), che è bravo a opporsi anche al destro al volo di Insigne (91'). Per i padroni di casa, ci prova ancora uno scatenato Immobile ma Ospina è attento.

Il tabellino di Lazio-Napoli 1-0

Gol: 82' Immobile (L)

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (81' Berisha), Luis Alberto (90' Jony), Lulic; Caicedo (64' Cataldi), Immobile. All: Inzaghi

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Allan (84' Llorente), Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon (88' Elmas), Milik, Insigne (91' Lozano). All: Gattuso

Ammoniti: Lazzari (L), Manolas (N), Lulic (L)