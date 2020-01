Nella 19esima giornata di Serie A, il Verona batte 2-1 in casa il Genoa. Liguri in vantaggio a fine primo tempo con Sanabria, poi i veneti ribaltano il match con Verre e Zaccagni. Gli uomini di Juric salgono a quota 25 punti, Nicola - subentrato da due turni a Thiago Motta - terzultimo a 14 (TUTTI I GOL DELLA SERIE A).

Sanabria in gol, Perin salva

Il calcio d'inizio viene posticipato di 15 minuti per ritracciare le righe delle due aree di rigore, giudicate non idonee dall'arbitro. Il Verona schiera il tridente d'attacco con Pessina, Zaccagni e Verre. Pazzini influenzato parte dalla panchina. Il Genoa punta invece su Pandev e Sanabria. Proprio l'attaccante paraguaiano è protagonista del primo squillo della gara: al 5' controlla bene in area ma, disturbato da Kumbulla, calcia debolmente. Poi triplice occasione per i veneti. Al 16' Lazovic rientra sul destro e conclude, Perin non si fa sorprendere. Al 28' Pessina impegna ancora il portiere rossoblù con una semirovesciata all'altezza del dischetto. Al 34' di nuovo Perin blocca in due tempi il colpo di testa di Rrahmani. Sul finale del primo tempo, doccia fredda per lo stadio Bentegodi: cross di Barreca, Sanabria anticipa tutti e col destro buca Silvestri (41').

Verre-Zaccagni, il Verona ribalta il match

Di rientro dagli spogliatoi, il Verona torna ad attaccare alla ricerca del pareggio. Al 53' fallo in area di Romero su Zaccagni, è calcio di rigore: Verre trasforma con un destro potente e centrale. I veneti insistono: cross di Veloso per Faraoni, che da distanza ravvicinata colpisce male di testa (62'). Tre minuti dopo, gli uomini di Juric ribaltano il match: Rrahmani in area di rigore conclude col sinistro, Perin non trattiene e Zaccagni ribatte in rete. La squadra di casa controlla il risultato e porta a casa i tre punti.

Il tabellino di Verona-Genoa 2-1

Gol: 41' Sanabria (G), 55' rig. Verre (V), 65' Zaccagni (V)

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat (91' Badu), Miguel Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni (87' Pazzini); Verre (94' Dawidowicz). All. Juric

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ankersen, Cassata, Schone (52' Behrami), Sturaro, Barreca; Pandev (59' Favilli), Sanabria (75' Agudelo). All. Nicola

Ammoniti: Rrahmani (V), Criscito (G), Schone (G), Amrabat (V), Pandev (G), Verre (V), Behrami (G), Cassata (G).