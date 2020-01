Inter-Atalanta 1-1: video, gol e highlights della partita di Serie A

Finisce 1-1 Inter-Atalanta (FOTO), uno dei big match della 19esima giornata di Serie A. Lautaro Martinez porta subito in vantaggio l'Inter, Gosens risponde nella ripresa. A due minuti dai tempi regolamentari Handanovic salva i nerazzurri ipnotizzando Muriel dal dischetto (TUTTI I GOL DELLA SERIE A)

Inter subito avanti con Lautaro

Ritmi altissimi per una partita che fin dai primi secondi si accende. Lukaku colpisce il palo dopo un'azione personale e spaventa subito Gollini e compagni, ma il gioco viene fermato per fallo dello stesso attaccante. L'Inter azzanna l'avversario e al 4' arriva il gol del vantaggio. Combinazione Lukaku-Lautaro Martinez, l'argentino sfrutta il buco lasciato da Toloi e davanti alla porta non sbaglia. L'Atalanta prova a reagire ma i padroni di casa sfruttano ogni ripartenza e ancora con Lautaro sfiorano il raddoppio. Colpo sotto, Gollini scavalcato e Toloi che sulla linea salva con un colpo di testa. Gli ospiti alzano ulteriormente il ritmo per mettere in difficoltà la squadra di Conte. L'occasione arriva con Toloi che di testa chiama alla grande parata Handanovic, il difensore prova ad intervenire in tap-in ma non riesce a colpire al meglio il pallone, disturbato da Lautaro Martinez.

Gosens agguanta il pareggio, Handanovic salva i suoi

Anche nella ripresa tanto movimento e possesso palla per l'Atalanta. Malinovskyi, appena entrato, prova il gran sinistro a giro e colpisce il palo. L'Inter accusa un po' di stanchezza e si abbassa molto. Gasperini prova a pescare ulteriori energie dalla panchina inserendo anche Muriel e al 75' arriva il gol del pareggio. Gosens sorprende tutti con un tocco da vero opportunista che spiazza Candreva e Handanovic. L'Atalanta continua a fare gioco e ci prova con Muriel ma il colpo di testa è troppo debole. Negli ultimi cinque minuti le squadre si giocano il tutto per tutto. All'85' Gomez colpisce la traversa con una gran conclusione (ma il gioco è fermo), poi Brozovic risponde ma il tiro è centrale. La svolta può arrivare all'87' con Bastoni che atterra Malinovskyi in piena area. Rocchi non ha dubbi e assegna il calcio di rigore. Dal dischetto Muriel sceglie l'angolo sinistro, Handanovic con un grande riflesso salva il risultato.

Il tabellino di Inter-Atalanta 1-1

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi (71' Borja Valero), Biraghi; Lautaro Martinez (80' Politano), Lukaku. All.: Conte. A disposzione: Padelli, Berni, Vecino, Sanchez, Ranocchia, Lazaro, Dimarco, Esposito, Pirola. Agoume

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djmsiti; Hateboer, de Roon, Pasalic (70' Muriel), Gosens (90' Castagne); Ilicic, Gomez; Zapata (53' Malinovskyi). All.: Gasperini. A disposizione: Rossi, Sportielo, Masiello, Freuler, Piccoli, Da Riva, Okoli, Traore, Heidenreich

Arbitro: Rocchi (sez. Firenze)

VAR: Irrati

Marcatori: 4′ Lautaro Martinez, 75' Gosens

Ammoniti: Hateboer (A), de Roon (A), Palomino (A), Sensi (I), Godin (I), Malinovskyi (A)

Note: all'88' Handanovic para un calcio di rigore a Muriel