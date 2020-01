Nella 19esima giornata di Serie A, l'Udinese si impone sul Sassuolo per 3-0, con i gol di Okaka, Sema e De Paul che chiude i conti sul finale (TUTTI I GOL DELLA SERIE A). I bianconeri siglano così la loro terza vittoria consecutiva, mentre per i neroverdi arriva un'altra sconfitta: è la terza di fila.

Okaka sblocca il risultato

A sbloccare il risultato, nel primo tempo, al 14', è Okaka con un colpo di testa. La rete arriva dopo un digiuno di gol che durava da otto match. Reagisce il Sassuolo: tiro da fuori area di Traoré e deviazione di Nuytinck, in calcio d'angolo. Nulla da fare poi per i neroverdi.

I gol di Sema e De Paul

Nel secondo tempo, altre due reti per l'Udinese. Prima quella di Sema, al 68', poi quella di De Paul che chiude i giochi al 90'. Per il giocatore quello di oggi è il terzo gol consecutivo in Serie A. Anche nella seconda parte di gara il Sassuolo ha provato a rendersi pericoloso, soprattutto sul finire del match, con una doppia occasione in un minuto (all'88'): prima botta di Raspadori, ma il suo tiro viene ribattuto in angolo dalla difesa. Poi Kyriakopoulos decide di provarci da lontanissimo e Musso vola ancora una volta: corner.

Il tabellino di Udinese-Sassuolo 3-0

14' Okaka, 68' Sema, 90' De Paul

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Larsen, Fofana, Mandragora (74' Jajalo), De Paul, Sema; Okaka (85' Teodorczyk), Lasagna (62' Pussetto). All.: Gotti

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljian (74' Muldur), Romagna, Ferrari, Rogerio (86' Kyriakoupoulos); Obiang, Magnanelli; Djuricic (69' Raspadori), Traoré, Boga; Caputo. All.: De Zerbi