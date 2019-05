EPCC, cosa è successo ieri sera: Alessandro Cattelan con Alberto Tomba e Paolo Nespoli

Ultimo appuntamento per E poi c’è Cattelan , giunto alla sua conclusione. In attesa di rivedere il meglio del late night show di Alessandro Cattelan, giovedì 30 maggio alle 21.15 su Sky Uno, nel Best of di EPCC, continua a leggere e scopri cosa è successo ieri sera in puntata.

Purtroppo finiscono anche le cose più belle, e questa edizione di E poi c’è Cattelan è giunta al termine. Alessandro fa il suo ultimo, trionfale, ingresso tra gli applausi del pubblico, regalando un abbraccio a Marco Riva, che gli mancherà molto. La fine di ogni cosa è ineluttabile, dice Ale, riprendendo la citazione dagli Avengers, ed offre ai suoi spettatori il suo immancabile monologo, l’ultimo di questa edizione.

Il primo ospite della puntata è un’icona mondiale dello sport, Alberto Tomba, ex campione di sci alpino, “duro come il marmo” a detta di Cattelan. Lo sportivo si tiene sempre in allentamento: lo sport è comunque parte della sua vita, seppur siano tanti anni che si è ritirato dalle competizioni. Alessandro è sempre stato un fan di Tomba, tant’è che da piccolo correva a casa per vedere il “bolognese che ha vinto le olimpiadi”.

Alberto Tomba è uno sportivo conosciuto in tutto il mondo e durante la sua carriera ha avuto l’opportunità di conoscere tantissimi esponenti mondiali dello sport, tra cui Michael Jordan, al quale consigliò un ristorante in cui cenare.

Tomba e Cattelan si sono concessi un momento di gioco, in cui lo sciatore doveva indovinare che vino stava bevendo, azzeccandoci sempre. Il congedo è stato a suon di bombardino, che Marco Villa ha gentilmente offerto ai due.

Prima di annunciare il secondo ospite della puntata, Alessandro ha rassicurato i più nostalgici, dicendo che chi dovesse sentire la mancanza del programma, può rivedere gli episodi, disponibili on demand. Per chi, invece, sentisse la nostalgia della sua voce, uscirà a giugno al cinema Pets 2-Vita da animali, in cui il conduttore dà la voce a uno degli animali protagonisti.

Arriva poi il momento di annunciare il secondo ospite della puntata, nonché l’ultimo di questa stagione, avviando un conto alla rovescia, come accade per i lanci nello spazio. Infatti, fa la sua entrata in scena Paolo Nespoli, ex astronauta che si è ampiamente raccontato alla scrivania di Cattelan. Nespoli ha spiegato come sia complicato andare nello spazio, poiché le sensazioni sono strane durante il momento della partenza: è come essere sdraiati su un letto e sentire un treno contro la schiena. Il tutto per una durata di 8 minuti e mezzo e un totale di circa 600 km. La vita nello spazio è molto curiosa: gli astronauti passano la giornata immersi tra i loro esperimenti, cercando di allargare la conoscenza umana. L’astronauta ha raccontato anche come si svolge la quotidianità nelle stazioni spaziali, tra sonnellini, chiamate a casa e bisogni naturali.

Dopo l’uscita di Nespoli, giunge il momento dei saluti. È stata un’edizione fantastica, ricca di grandi ospiti, che hanno portato all’interno del programma tante emozioni. Cattelan ha voluto fingere di essere in un film anni Ottanta, provando a immaginare l’epilogo degli ospiti, con un risultato davvero divertente. Antonella Clerici ha inventato un nuovo gioco, la morra; Calcutta ha abbracciato l’omeopatia, scoprendo che due pastiglie da 500 non fanno niente; Mentana ha rivelato come passa il tempo tra una maratona e l’altra, trasformandosi in Myss Keta; Alessandro Borghi è stato scelto come Nick Carter nel biopic sui Backstreet Boys; Giorgio Locatelli ha aperto un ristorante in cui si mangia pesce e grana; Antonio Conte allenerà il Stoccarda; Marco Mengoni ha cambiato nome, in "rapper Moreno". Vi immaginate se fosse davvero successo tutto questo?

Alla fine della puntata, Alessandro lascia lo studio in sella a un motorino, andando in campagna, dove ha lanciato il palloncino di EPCC, che arriva sempre più in alto, fino a toccare lo spazio.

È stata una bellissima avventura, grazie Ale!

Giovedì prossimo, il 30, andranno in onda i migliori momenti della stagione, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.

