È tra gli allenatori più corteggiati del momento e Alessandro Cattelan non poteva farsi sfuggire l'opportunità di capire su quale panchina siederà il prossimo anno Antonio Conte. L'ex commissario tecnico della nazionale, giovedì 18 aprile alle 21.15 su Sky Uno, sarà ospite della seconda puntata di "E Poi C’è Cattelan" (EPCC), e parteciperà all'ormai celebre gioco "Bomber Advisor", durante il quale Cattelan proverà ad indovinare quale sarà la squadra che si aggiudicherà nei prossimi mesi. Futuro che l'ex allenatore di Chelsea e Juventus ha dichiarato di non conoscere ancora: "Non so dove andrò l’anno prossimo ma una cosa è certa: sarò in una squadra che ha un progetto che mi convince".

La scommessa di Cattelan in busta chiusa

Durante il "Bomber Advisor", il presentatore e l'allenatore leccese hanno dato vita ad un siparietto divertente. Cattelan, infatti, mostrando all’ex Ct una serie di carte da gioco, rappresentanti ognuna il simbolo di una delle squadre che si dice ambisca a Conte, ha cercato di indovinare chi la spunterà. Il pubblico non potrà vedere a quali squadre si riferiranno i due protagonisti ma, se non altro, a giugno avranno la possibilità di sapere se Cattelan avrà indovinato la destinazione. Il conduttore, infatti, ha inserito in una busta la sua scelta ed ha annunciato che, nel caso in cui abbia ragione, ne rivelerà il contenuto.