Dopo Jimmy Fallon, si arricchisce di altri nomi illustri la lista degli ospiti di "E Poi C’è Cattelan" (EPCC) di questa stagione. Nella puntata in onda giovedì 18 marzo alle 21.15 su Sky Uno, e sempre disponibile on demand, nello studio di EPCC ci saranno infatti due numeri uno nei rispettivi campi: l’allenatore Antonio Conte e la presentatrice Antonella Clerici. Il primo ha trionfato in Serie A e Premier League, mentre la seconda è tra le regine della televisione generalista.

Il gioco per capire su quale panchina siederà Conte

Durante lo show di Sky condotto da Alessandro Cattelan, l’allenatore leccese parteciperà a un gioco che potrebbe far trasparire qualche indizio sul suo futuro. Al momento, infatti, dopo l’avventura al Chelsea, Conte è senza squadra ed è ambito da alcuni top club continentali, tra cui anche diverse società italiane. A tal proposito, l’ex commissario tecnico della Nazionale si è prestato all’ormai celebre gioco "Bomber Advisor", durante il quale ha commentato le possibilità di ciascuna squadra di ingaggiarlo. Il gioco consiste nell’esprimere giudizi su carte che possono vedere solo il presentatore e l’ospite. Durante la puntata Conte ha ribadito che scioglierà la riserva solo a giugno, ma Alessandro Cattelan un’idea se l’è fatta.

"Ok, il follower è giusto!" per la Clerici

Antonella Clerici con la sua irresistibile spontaneità, invece, si racconterà a Cattelan ripercorrendo alcune tappe della sua fortunata carriera. La presentatrice, durante la puntata, giocherà insieme al padrone di casa al cruciverbone, che per l’occasione la riguarderà molto da vicino, e ad "Ok, il follower è giusto!", in cui dovrà indovinare il numero dei seguaci di alcuni instagrammer dalle foto del loro profilo.