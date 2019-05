Chiusura tra le stelle per la stagione di "E poi c'è Cattelan" (EPCC). Il late night show arriva all'ultimo appuntamento, giovedì 23 maggio, come sempre dalle 21.15 in esclusiva su Sky Uno, con due ospiti d'eccezione: l'ex campione di sci Alberto Tomba e l'astronauta Paolo Nespoli.

In pista con Tomba



Il tre volte campione olimpico, ospite di Epcc, ripercorre la sua incredibile carriera, piena di successi che lo hanno reso noto e amatissimo anche tra i meno appassionati di sci. Tomba svelerà anche ad Alessandro Cattelan le sue passioni e gli interessi che stanno caratterizzando la sua vita dopo aver appeso gli scarponi al chiodo.

Nello spazio con Nespoli

L'incontro con Paolo Nespoli sarà invece l’occasione per conoscere i segreti più affascinanti e incredibili della vita nello spazio. Per tre volte in orbita, con un totale di oltre 300 giorni trascorsi tra le stelle, Nespoli racconterà le attività scientifiche che ha compiuto nelle sue missioni, ma anche la vita quotidiana di un astronauta all’interno delle navicelle spaziali. Per i fan di EPCC, lo show di Sky riserva poi una sorpresa finale. Giovedì 30 maggio, sempre alle 21.15 su Sky Uno, andrà in onda un "best of" del programma, con il meglio delle interviste realizzate in questa stagione da Alessandro Cattelan. "E poi c'è Cattelan" è sempre disponibile on demand, su Sky Go e in streaming su Now TV.