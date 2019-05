EPCC,Alessandro Cattelan e Calcutta VIDEO

Tra ironia e risate , Alessandro Cattelan e Calcutta si incontrano a EPCC , il Night Show di Sky Uno in onda ogni giovedì alle ore 21.15 . Guarda il VIDEO e non mancare l'appuntamento tutti i giovedì su Sky Uno (canale 108) e sul digitale terrestre al canale 455

La musica di Edoardo d'Erme, questo il vero nome del cantautore di Latina, comincia a diffondersi nel 2012 quando pubblica il suo primo album Forse... che già nel titolo riassume un possibilismo esasperato e profondo, figlio di un'epoca con pochi punti di riferimento. Il suo viaggio in musica e parole e a oggi fatto di tre album, oltre a quello d'esordio ci sono Mainstream ed Evergreen, titoli che sembrano scottare tra le anime. Lui lì dentro mette le inquietudini di una, forse due generazioni: basta ascoltare Orgasmo, Pesto e Paracetamolo. Quest'ultimo è probabilmente, e fino a oggi, il singolo più amato, quello che nel suo memorabile concerto all'Arena di Verona del 7 agosto 2018, il pubblico ha cantato all'unisono con lui: una serata dove intorno al concerto si è creata una cornice speciale, irripetibile e della quale il concetto del meta-rispetto porta a non approfondire. Per dirla con Sallustio...oris probi, animo inverecundo. L'ultima emozione alla quale ha partecipato è datata primo marzo 2019 quando è uscito il singolo La luna e la gatta, una collaborazione con Takagi & Ketra, Tommaso Paradiso e Jovanotti. E ora eccolo a EPCC.