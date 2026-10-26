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Bruno Barbieri 4 Hotel, Suites & Atelier ha vinto l'ottava puntata a Como. FOTO

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Bruno Barbieri è sbarcato a Como, gioiello incastonato tra le montagne e le acque del lago. In autunno la città si tinge di colori caldi, proprio come l’atmosfera dei quattro boutique hotel in gara di Roberta, Maria Stella, Carlo e Ingrid. Nella cornice romantica e raffinata, ognuno ha messo in mostra le proprie qualità, dal design, all’accoglienza, fino all’eleganza. Ha vinto Suites & Atelier di Maria Stella. Tutte le domeniche in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand

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