11/15

DBH – Duomo Boutique Hotel di Carlo ha organizzato una visita guidata al Teatro Sociale di Como. Intanto, Bruno Barbieri ha effettuato il "test dello smoking", necessario per partecipare a una festa in villa e da recuperare entro un'ora. Test superato: l'albergatore gli ha procurato due taglie di abito differenti e, addirittura, una sarta per eventuali modifiche! Ha ricevuto 74 punti. Il giudice ha conferito una mezione speciale al bagno e al Servizio con la sarta.

Bruno Barbieri 4 Hotel, chi ha vinto a Parma e nella Food Valley. FOTO