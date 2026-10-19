Nel cuore del Lazio, non lontano dalla capitale, c’è un territorio dove natura, storia e gusto si intrecciano: i Castelli Romani, meta privilegiata per i romani in fuga dal caos della città e per i visitatori in cerca di buon cibo e relax. Ilaria, Alessia, Mayla e Katia si sono sfidate davanti a Bruno Barbieri con i loro B&B tra Velletri, Nemi, Ariccia e Castel Gandolfo. Ha vinto Lago di Nemi di Alessia. Tutte le domeniche in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand