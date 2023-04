Pechino Express 2023 arriva in Cambogia: ecco cosa è successo

Ottava tappa eliminatoria di Pechino Express - La via delle Indie. Ad arrivare primi al tappeto rosso sono “I Novelli Sposi” che scelgono di eliminare “Le Attiviste”, per loro è arrivato il momento di tornare a casa. A vincere la prova vantaggio sono Matteo Giunta e Federica Pellegrini che affidano il malus a “Le Mediterranee”. Appuntamento tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming solo su NOW. LA FOTOGALLERY