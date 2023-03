Pechino Express, seconda tappa indiana (in corsa da Kolhapur a Hampi)

L'avventuroso viaggio prosegue con la seconda tappa nel cuore dell’India, i conduttori Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio guideranno le coppie di concorrenti alla scoperta di luoghi incantevoli ma pieni di ostacoli e colpi di scena inattesi. Tutti i giovedì alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go. Le anticipazioni

tutte le anticipazioni

approfondimento

Pechino Express 2023, tutto sulle coppie in gara. VIDEO

Dopo aver affrontato la prima tappa non eliminatoria, tutte le coppie ai nastri di partenza di questa stagione sono ancora in gioco: ci sono Giorgia Soleri e Federica Fabrizio (Federippi) “Le Attiviste”; Alessandra Demichelis e Lara Picardi “Gli Avvocati”; Joe Bastianich e Andrea Belfiore “Gli Italo Americani”; Dario e Caterina Vergassola “Gli Ipocondriaci”; poi Martina Colombari e Achille Costacurta “Mamma e Figlio”; Federica Pellegrini e Matteo Giunta “I Novelli Sposi”; e ancora Carolina Stramare e Barbara Prezia “Le Mediterranee”; Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo “I Siculi”; infine Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero “Gli Istruiti”.

In questa nuova puntata – in onda oggi, giovedì 16 marzo, alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – i concorrenti, provvisti solamente di uno zaino contenente una dotazione minima e di 1 euro al giorno a persona in valuta locale, cominceranno il loro viaggio da Kolhapur, città in cui è collocata la scuola dei famosi lottatori Kushti. Più precisamente sarà il piazzale antistante il Bahavani Mandap, zona cerimoniale dedicata alla dea della ricchezza, il luogo da cui partirà la nuova gara dei viaggiatori che anche in questa tappa dovranno cimentarsi in mansioni impreviste e sorprendenti, come quelle nel villaggio di Govindakoppa che decreteranno le coppie partecipanti alla prova immunità: quest’ultima sarà una corsa per le incredibili vie del villaggio, una dura prova di abilità che porterà i contendenti a un notevole sforzo fisico e mentale sotto il cocente sole indiano.



Tra mille difficoltà, i concorrenti giungeranno all’antichissima città di Hampi, traguardo di questa puntata: solo a questo punto si scoprirà se la tappa è eliminatoria o meno, con la busta nera che decreterà la sorte di una delle coppie in gara.



Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Banijay Italia ha portato a bordo degli episodi di “Pechino Express” Sustenium - Menarini, Samsung Electronics Italia, 8848 The Outdoor Company, We Road, ActionAid.



RTL 102.5 è media partner del programma