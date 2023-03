Pechino Express 2023, il cast: le coppie e i concorrenti partecipanti

L’avventura di questa nuova e avvincente edizione di Pechino Express – al via da giovedì 9 marzo alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – ha fatto percorrere alle nove coppie in gara oltre 8mila km durante i 37 giorni di riprese, per un totale di oltre 3500 ore e 13mila ore di montaggio. Stasera si parte con la prima tappa nella metropoli di Mumbai, pronti al lungo viaggio sulla via delle Indie?