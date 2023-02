Pechino Express 2023 quando inizia e tutto quello che c'è da sapere

Le coppie hanno già gli zaini in spalla e sono pronte a partire: da giovedì 9 marzo, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW , al via la nuova edizione di Pechino Express , la seconda targata Sky. A lla conduzione, Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio

L’itinerario di questa stagione si svilupperà – in dieci puntate – lungo “ La via delle Indie ”: la partenza sarà nella metropoli Mumbai , prima tappa di una rotta che porterà i concorrenti alla scoperta dell’India, sfaccettato ed enorme Paese del sud est asiatico, il secondo più popoloso al mondo, quindi di corsa verso il Borneo malese e infine in direzione Cambogia , dove il traguardo finale di questa edizione sarà posto nel fantastico scenario di Angkor, il sito archeologico più importante del Paese nonché uno dei più importanti e visitati del continente asiatico.

quando inizia e dove seguire pechino Express

approfondimento

Pechino Express, I Pazzeschi: 'L'esperienza più bella della vita'

L’avventura di questa edizione di “Pechino Express” – al via da giovedì 9 marzo alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – ha fatto percorrere oltre 8mila km durante i 37 giorni di riprese, per un totale di oltre 3500 ore e 13mila ore di montaggio. La troupe era composta da 120 persone (oltre a due medici) con 20 camere grazie alle quali sono stati realizzati circa 40 terabyte di girato totale (di questi, 500 gigabyte grazie ai tre droni usati durante l’itinerario). Durante le riprese sono stati consumati 10mila litri di acqua.

Per garantire la sicurezza di tutte le persone coinvolte, durante il viaggio, registrato lo scorso autunno, è stato rispettato un rigido protocollo COVID, definito per il programma secondo le norme vigenti al momento della registrazione.