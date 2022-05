8/15

Zaini in spalla, I Pazzeschi durante la terza puntata di Pechino Express partono in ritardo ma riescono a recuperare terreno lungo il tragitto chiedendo passaggi in auto ai passanti. Anche Paride e Victoria sono tra quelli che non mollano mai!

Pechino Express 2022, cosa è successo durante la terza puntata. FOTO