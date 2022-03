Pechino Express 2022, cosa è successo durante la quarta puntata. FOTO

La quarta tappa del viaggio riprende nella splendida Istanbul, la città dai mille volti e dalle mille identità. L'ultima prova immunità è stata superata ancora una volta da Mamma e Figlia mentre vince la coppia Italia Brasile che elimina Padre e Figlio (la busta nera prevede l'eliminazione). L'appuntamento con Pechino Express, è tutti giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go