Stasera Pechino Express, verso la terza tappa. Anticipazioni

Continua l’avventura guidata da Costantino della Gherardesca, nella terza tappa le coppie rimaste in gioco viaggeranno per 339 km in Turchia, da Pamukkale ad Avalich passando per Belevi, Izmir e Bergama. Tornano a sorpresa Enzo Miccio e Max Giusti, che parteciperanno alla puntata in ruoli molto particolari. L'appuntamento con Pechino Express, è tutti giovedì, su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go Condividi

Torna giovedì 17 marzo, su Sky e in streaming su NOW, l’appuntamento con “Pechino Express”, la prima stagione targata Sky. Prosegue nella terza puntata sulla Rotta dei Sultani il viaggio in Turchia per le otto coppie di viaggiatori rimaste, sempre guidate da Costantino della Gherardesca (LO SPECIALE). Lungo e pieno di prove il viaggio per arrivare al famigerato tappeto rosso di Pechino Express, traguardo di puntata: da Pamukkale fino al mare di Aivalich, passando per Belevi, Izmir e Bergama, per un totale di 339 km. Giunti all’arrivo finale, si scoprirà chi si guadagnerà il passaggio per raggiungere la leggendaria Istanbul, proseguendo quindi nell’avventura di oltre 7000 km tra le dieci settimane del programma - produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia – che dopo le tappe in Turchia toccheranno le terre dell’Uzbekistan, della Giordania e degli Emirati Arabi, fino alla finale a Dubai. Guarda i video esclusivi sul sito ufficiale di Pechino Express

tutte le anticipazioni approfondimento “Pechino Express” su Sky, le coppie si raccontano. VIDEO Salutati nella puntata precedente (FOTO) anche “Gli Atletici” Alex Schwazer e Bruno Fabbri, le otto coppie rimaste si metteranno in gioco in una delle tappe più difficili della stagione. Ciro e Giovambattista Ferrara “Padre e Figlio”, Barbascura X e Andrea Boscherini “Gli Scienziati”, Rita Rusic e Cristiano Di Luzio “I Fidanzatini”, Victoria Cabello e Paride Vitale “I Pazzeschi”, Fru e Aurora Leone “Gli Sciacalli”, Nikita Pelizon e Helena Prestes “Italia-Brasile”, Bugo e Cristian Dondi “Gli Indipendenti” e Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni “Mamma e Figlia”: tutti sono più agguerriti che mai. In questa terza puntata (attesa per giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go) i concorrenti - zaini in spalla e con la possibilità di spendere solo 1 euro al giorno a persona in valuta locale - partiranno da dove li avevamo lasciati: saranno a Pamukkale, nell’Anatolia meridionale, dove proveranno ad essere accompagnati dalla fortuna custodita dagli antichi Nazar, gli amuleti a forma di occhio tipici della Turchia. Da qui, via di autostop e passaggi di fortuna che metteranno a dura prova anche amicizie e rapporti più consolidati: prima dovranno raggiungere Belevi, dove quattro coppie si sfideranno in una prova immunità tra le più famose e amate di Pechino Express, poi la metropoli di Izmir, quindi l’antica Bergama fino al traguardo di puntata ad Aivalich. Ma nel tragitto il più grande – e attesissimo – colpo di scena sarà il ritorno di due dei personaggi più amati della storia di Pechino Express, Enzo Miccio e Max Giusti, che sorprenderanno le coppie in viaggio e parteciperanno alla puntata in ruoli molto particolari e anche “inediti”. Un episodio in cui si vedrà veramente di tutto: arrivare in fondo alla tappa non è mai stato così difficile. Chi vincerà la tappa – contribuendo così al montepremi finale, interamente devoluto a sostegno di una ONG che opera con i suoi volontari nei paesi visitati da questa edizione - e quale sarà la coppia arrivata ultima, a rischio eliminazione?

approfondimento Come seguire Pechino Express 2022, in tv e online Per garantire la sicurezza di tutte le persone coinvolte, durante il viaggio, registrato lo scorso autunno, è stato rispettato un rigido protocollo COVID, definito per il programma secondo le norme vigenti al momento della registrazione. Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Banijay Italia ha portato a bordo degli episodi di “Pechino Express” Menarini Sustenium, Tissot, WeRoad. WeRoad, il brand adventure travel più amato dai millennial, è Official Travel Partner dello show. Grazie a WeRoad, Pechino Express entra nella community di viaggiatori più grande d'Europa. Durante tutta la durata del programma, WeRoad intratterrà i suoi utenti con originali contenuti Instagram e TikTok a tema Pechino Express e lancerà un'esclusiva linea di viaggi WeRoad inspired by Pechino Express, dedicata a tutti gli amanti dei viaggi zaino in spalla, di Pechino Express e di WeRoad. RTL 102.5 è la radio di Pechino Express. Per scoprire tutte le curiosità e gli approfondimenti della nuova edizione di Pechino Express è on line il nuovo sito ufficiale pechinoexpress.sky.it, dove sarà anche possibile partecipare ad un imperdibile concorso per vincere un voucher WeRoad. SOCIAL Hashtag ufficiale #PechinoExpress Instagram @pechinoexpress | @skyitalia | @nowtvit Facebook @pechinoexpress | @SkyItalia | @NOW Twitter @PechinoExpress | @SkyItalia | @NOWTV_It