A vincere la prima tappa di Pechino Express è la coppia de I Pazzeschi, ultimi gli Atletici e le TikToker che su decisione dei vincitori tornano a casa. La prova immunità è stata vinta invece da Mamma e figlia. Appuntamento tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go. La fotogallery