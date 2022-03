Chi sono Ciro e Giovambattista Ferrara, la coppia di Padre e figlio

Ciro Ferrara e Giovambattista Ferrara sono pronti ad affrontare la sfida di Pechino Express – La Rotta dei Sultani come “Padre e Figlio”. Da giovedì 10 marzo, su Sky e in streaming su NOW

Ciro Ferrara nasce sotto il segno dell'acquario e sin da giovanissimo emerge per la sua passione e fede calcistica per la squadra del Napoli. Si afferma come calciatore difensore molto presto, ma la sua esperienza subisce una brusca interruzione quando a 14 anni si trova costretto a utilizzare la sedia a rotelle a causa di un serio problema alle ossa.

La sua determinazione e testardaggine vanno oltre ogni cosa e riesce ad esordire in serie A nel 1985 proprio con la sua squadra del cuore: il Napoli con il quale ha vinto 2 scudetti ,1 coppa Italia e 1 Coppa Uefa, dove il contributo di Ciro è stato prezioso per l'intera squadra. È considerato in gran lunga uno tra i migliori difensori degli anni ‘80/’90: per 10 stagioni nel Napoli e per 11 stagioni nella Juve. Nel 2009 inizia la sua carriera di allenatore, prima con la Juventus e poi con la Sampdoria.

Nel 2020 pubblica il libro "Ho visto Diego e dico 'o vero", con prefazione proprio dell'amico ed ex compagno di squadra Diego Armando Maradona, scomparso nel novembre dello stesso anno.

Guarda i video esclusivi sul sito ufficiale di Pechino Express