Tarantino, estroso e poliedrico, Barbascura X si definisce pirata, chimico, scrittore, autore, musicista e procrastinatore seriale. Laureato in chimica organica, Barbascura X approda su YouTube nel 2014 dopo aver lavorato in diversi laboratori in tutta Europa. Inizialmente gira e condivide video comici sulle serie tv per poi passare a rubriche più strutturate come “riassuntazzi brutti brutti”, video dove Barbascura commenta gli episodi di serie tv e cartoni animati famosi.

Andrea Boscherini è un esperto in scienze naturalistiche. Barbascura X chiama Andrea “l’uomo dei boschi”: si sono conosciuti un anno fa per lavoro e hanno condiviso viaggi ed escursioni nei boschi per studiarne la fauna.

Andrea ha una grande passione per la natura e per i luoghi selvaggi, nata da bambino grazie alla nonna materna. E’ stato, infatti, grazie a lei che ha cominciato a muoversi nei boschi e a venire a contatto con gli animali. Dopo anni trascorsi sul campo, Andrea ha deciso di aprire un canale Youtube dove pubblica video che in cui parla della fauna che vive in Italia e di tutto quello che riguarda la natura, il territorio e la biodiversità.

Grazie al canale, Andrea ha raggiunto un pubblico molto ampio e variegato, a cui fa conoscere tutto quello che riguarda la vita animale in Italia Nel suo percorso professionale ci sono alcune importanti collaborazioni, tra cui quella con il programma GEO.