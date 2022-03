Chi sono Schwazer e Fabbri, la coppia di Atletici a Pechino Express

TV Show

Pechino Express 2022, il cast: le coppie e i concorrenti partecipanti

Costantino della Gherardesca è pronto a partire con il cast formato da Alex Schwazer e Bruno Fabbri, Ciro e Giovambattista Ferrara, Barbascura X e Andrea Boscherini, Rita Rusic e Cristiano Di Luzio, Anna Ciati e Giulia Paglianiti, Victoria Cabello e Paride Vitale, Fru e Aurora Leone, Nikita Pelizon e Helena Prestes, Bugo e Cristian Dondi, Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni. da giovedì 10 marzo, su Sky e in streaming su NOW

Rita Rusic e Cristiano Di Luzio - “I Fidanzatini” - Lei (61 anni), produttrice cinematografica, attrice e modella di origini croate, partecipa col suo compagno Cristiano Di Luzio (di Anzio, Roma, 31 anni). Lui ha lavorato per tanti anni come modello ed oggi è un imprenditore. Si sono conosciuti nel 2020 e sono andati subito a convivere a Roma. La prima volta si sono visti in occasione di un servizio fotografico per Chi.

Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni - “Mamma e Figlia” - Natasha Stefanenko, 52 anni, ex modella, attrice e conduttrice televisiva nata a Sverdlovsk (Russia) e naturalizzata italiana. Partecipa con la figlia 21enne Sasha Sabbioni (nata ad Ancona), studentessa in Economics and Management.