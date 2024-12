Gianna Nannini, la possibile scaletta del concerto a Firenze

Venerdì 13 e sabato 14 dicembre Gianna Nannini sarà in concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze, ecco tutto quello che c’è da sapere

Doppio appuntamento a Firenze per Gianna Nannini . Venerdì 13 e sabato 14 dicembre la rocker sarà in concerto al Nelson Mandela Forum, ecco quello che c’è da sapere: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.

Gianna Nannini in concerto a Firenze

Nuovi concerti per Gianna Nannini. L’artista salirà sul palco toscano per due attesissimi concerti. Secondo quanto riportato da Ticketone, gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00. Questo l’indirizzo per poter raggiungere la location: piazza Enrico Berlinguer, 50137, Firenze.