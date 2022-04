Pechino Express 2022, cosa è successo durante la settima puntata. FOTO

I viaggiatori di Pechino Express raggiungono il terzo Paese di questa entusiasmante avventura: la Giordania. In questa tappa percorrono 253 km partendo da Aqaba, passando per Wadi Rum dove affrontano una prova vantaggio davvero unica, sino ad arrivare in una delle città più incantevoli del mondo: Petra. A vincere la puntata sono gli Sciacalli. Per la seconda volta la busta nera non elimina nessuno e Italia Brasile rimangono in gara