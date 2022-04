La quinta tappa del viaggio riprende dall’Uzbekistan con Costantino della Gherardesca che passa il timone a Enzo Miccio. La prima prova vantaggio viene vinta dalla coppia Italia-Brasile che decide di assegnare il malus ai Pazzeschi. A tornare a casa invece sono gli Scienziati. L'appuntamento con Pechino Express, è tutti giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go