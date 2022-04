In onda dal 10 marzo su Sky e visibile in streaming su NOW, sotto la guida di Costantino Della Gherardesca, Pechino Express si snoda in dieci puntate in un lungo viaggio sulla Rotta dei Sultani con finale a Dubai. Per l'occasione WeRoad, brand di viaggi zaino in spalla per millennials, ha organizzato sei percorsi ispirati a cinque edizioni del programma. Andiamo a scoprire le tappe dell’itinerario in Ecuador e Perù