Turchia, l'itinerario di WeRoad sulle orme di Pechino Express 2022

Pechino Express partirà dal 10 marzo su Sky e in streaming su NOW. Costantino Della Gherardesca racconterà in dieci puntate il viaggio dei protagonisti lungo la Rotta dei Sultani, tra Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi, fino alla finale che avrà luogo a Dubai. Per l'occasione WeRoad, brand di viaggi zaino in spalla per millennials, ha organizzato sei percorsi ispirati a cinque edizioni del programma. Andiamo a scoprire in particolare le tappe dell'itinerario in Turchia