Pechino Express, i viaggi di WeRoad: date e itinerari

Pechino Express 2022: quando inizia e tutto quello che c'è da sapere

Pechino Express partirà dal 10 marzo su Sky e in streaming su NOW. A condurre le 10 puntate, Costantino Della Gherardesca, che racconterà il viaggio dei protagonisti lungo la Rotta dei Sultani, tra Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi, fino alla finale che avrà luogo a Dubai. Per l'occasione WeRoad, piattaforma dedicata ai viaggi di gruppo on the road, ha organizzato sei percorsi ispirati a cinque edizioni del programma: dalla prima edizione India & Nepal, dalla seconda Vietnam, Cambogia & Thai, dalla quarta Ecuador & Perù, dalla quinta Guatemala & Messico e dall'ultima, la nona, Giordania & UAE e Turchia. Requisiti degli itinerari: almeno un soggiorno in famiglia, ospitati da gente del posto; almeno una esperienza/sfida legata al cibo locale; si cercherà inoltre di essere il più vicino possibile all'itinerario originale, aiutati anche da una guida in grado di aiutare il gruppo a comprendere e sperimentare la cultura locale. Verranno preferiti itinerari senza voli nazionali anzi, quando possibile tutti i confini saranno varcati via terra. Si potrà soggiornare in hotel, famiglia e talvolta anche in tende. Infine bisogna ricordare che Internet non sarà sempre accessibile. Il lancio degli itinerari avverrà dal 10 marzo al 7 aprile 2022.