In una finale da record di ascolti, dopo una serratissima corsa che ha visto le coppie di finalisti in gara ( FOTO ) sfidarsi fino all'ultimo respiro, a salire sul gradino più alto del podio, per meglio dire sul tappeto rosso conclusivo di questo viaggio, sono Paride Vitale e Victoria Cabello ( LO SPECIALE ). I Pazzeschi, attoniti, tachicardici ("me sta' a venì un infarto", il primo commento di Paride) e ubriachi di gioia per il risultato raggiunto, esultano a decine di metri di altezza ( VIDEO ). Una vittoria sullo sfondo dello skyline futurista di Dubai a dir poco emozionante, la loro. E decisamente inaspettata. Victoria ("non pensavo che sarei arrivata in fondo a questo viaggio, mai") davanti al verdetto piange, non realizza immediatamente, ma basta l'abbraccio commosso con l'amico e compagno di avventure e con Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio a ufficializzare la proclamazione. Una festa per tutti , così come hanno raccontato nel corso della conferenza stampa tenutasi in streaming via Zoom, insieme alle Valchirie più temute di Pechino.

Una finale pazzesca

E non solo per la vittoria de I Pazzeschi, ma perché nessuno si è dato per vinto fino all'ultimo minuto e ciò che resta di questa avvincente sfida di Pechino Express è la straordinaria voglia di condividere un'esperienza estrema come quella appena conclusa, nell'ultimo tratto della Rotta dei Sultani. E' stato qualcosa di "irripetibile", come racconta Victoria Cabello. In conferenza stampa Victoria, Paride e le seconde classificate Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni hanno voluto sottolineare che nonostante la forte pressione, lo stress delle prove e la voglia di arrivare a stracciare il traguardo, ciò che più ha significato per loro è stato arrivare insieme in finale. "Volevamo arrivare noi le tre coppie e quando ci siamo arrivate ci siamo detti che avevamo già vinto. Abbiamo fatto l'ultima puntata in serenità, è stato bello condividere il podio, parlo con il cuore", parola di Natasha. E a farle eco, i commenti degli "avversari".

Qual è stata la carta che ha fatto vincere la coppia inossidabile di amici? Per Paride non ci sono dubbi: "Vicky non si è mai fermata davanti a niente, la vittoria la dobbiamo innanzitutto alla sua determinazione". E anche se lei non trascura "il fattore culo", è vero che insieme non si sono mai arresi, nemmeno nei momenti di sconforto che pur ci sono stati. Del resto, Victoria non conosce il significato del "no" e va avanti per la sua strada come un treno. "Conosco Victoria da vent'anni, ma ha tirato fuori un’energia tale, che neanche quando era al suo meglio ho mai visto", sottolinea Paride.

Cosa ha significato per Victoria questa vittoria? "Grazie a questo viaggio ho riscoperto me stessa, la malattia e lo stare ferma per tanto tempo, ha modificato in parte il mio carattere, le mie sicurezze. Prima di partire nutrivo molti dubbi, per me è stata una rinascita". Pechino significa tantissimo per me "occupa il primo posto, nella vita ho fatto di tutto in giro per il mondo, però questa è stata la cosa più bella, che mi ha divertito e fatto crescere di più. Sono disperata all’idea di non fare anche la prossima edizione, dopo questo viaggio mi sento la Victoria di vent'anni fa".

Cosa hanno scoperto l'una dell'altra la coppia Mamma e Figlia? E I Pazzeschi? Andiamo con ordine, e passiamo la parola a Natasha: "Non pensavo di avere una figlia così determinata e sensibile, ho ammirato la sua correttezza e la capacità di adattamento. Mi trascinava, ecco, è stata una trascinatrice, un motore".

Sasha: "In realtà lo siamo state insieme, lei è stata molto protettiva nei miei confronti, anche nei momenti un po’ down, per me è stata più una riconferma che una riscoperta".

Paride: "Vicky è molto determinata, la conosco da una vita, all’inizio era un vulcano e a Pechino non si è fermata davanti a niente, diventava amica di tutti, ho scoperto una determinazione che già conoscevo, e una energia mai vista prima"

Victoria: "Di Paride conosco tutto, anche nei dettagli intimi, la cosa che mi ha sorpreso è che si si sia lasciato andare, lui fa un excel per tutto, ha l’agenda programmata fino al 2023 e in balia degli eventi, ho scoperto un Paride nuovo. Senza di lui non avrei accettato di fare Pechino. È l’unico amico veramente pazzo che poteva accettare di fare una cosa così folle. Lo ringrazierò per sempre". E noi ringraziamo tutti quanti voi per averci fatto divertire tanto comodamente seduti sul divano di casa a sognare di viaggiare con voi.