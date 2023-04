Al giro di boa lungo “La Via Delle Indie” i conduttori Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio mischiano le coppie: nasceranno nuove alleanze? Appuntamento tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming solo su NOW. Le anticipazioni Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Zaini in spalla e mappe pronte alla mano, prosegue il viaggio alla scoperta del Borneo Malese. Il viaggio di Pechino Express riparte con la sesta tappa, attesa per giovedì 13 aprile, alle 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Guidati dai conduttori Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio, i viaggiatori completeranno il giro di boa percorrendo ben 545 chilometri da Sibu a Miri, per un viaggio che – nel nuovo episodio dello show Sky Original realizzato da Banijay Italia – sarà per tutti più faticoso che mai (LO SPECIALE DI PECHINO EXPRESS).

una sorpresa (non) gradita Costantino ed Enzo hanno in serbo, infatti, una sorpresa per le sei coppie ancora in gara (Giorgia Soleri e Federica Fabrizio/Federippi, “Le Attiviste”; Joe Bastianich e Andrea Belfiore “Gli Italo Americani”; poi Martina Colombari e Achille Costacurta “Mamma e Figlio”; Federica Pellegrini e Matteo Giunta “I Novelli Sposi”; e ancora Carolina Stramare e Barbara Prezia “Le Mediterranee”; infine Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo “I Siculi”). Una sorpresa che probabilmente non sarà gradita da tutti: le coppie verranno mischiate, e ciò porterà ciascun viaggiatore a perdere il punto di riferimento più importante di questo viaggio, il proprio compagno di avventura, e a dover dimostrare di poter dare il massimo approfondimento Pechino Express, tappa nel Borneo malese. Ospite, Victoria Cabello

l’esplorazione del Borneo Malese continua... Il percorso della sesta tappa porterà i viaggiatori a continuare l’esplorazione del Borneo Malese: nastro di partenza al tempio di Tua Pek Kong a Sibu, poi di corsa al Kutien Memorial Park per la prima missione, quindi a Mukah dove tre coppie si sfideranno in un’estenuante prova vantaggio; dopo la ricerca di un alloggio per la notte, ripartiranno verso il meraviglioso Parco Nazionale di Niah, dove li attenderà una nuova missione; infine, traguardo di puntata nella città costiera di Miri dove, dopo fortunosi autostop e avventure mozzafiato, le coppie salteranno sul Tappeto Rosso prima di scoprire da Costantino ed Enzo la classifica finale e le coppie a rischio eliminazione. Ultima parola come sempre alla busta nera di Pechino Express, che decreterà se la tappa è eliminatoria o meno. Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Banijay Italia ha portato a bordo degli episodi di “Pechino Express” Sustenium - Menarini, Samsung Electronics Italia, 8848 The Outdoor Company, We Road, ActionAid. RTL 102.5 è media partner del programma. Guarda i video esclusivi sul sito ufficiale di Pechino Express Hashtag ufficiale #PechinoExpress Sito pechinoexpress.sky.it Instagram @pechinoexpress | @skyitalia | @nowtvit Facebook @PechinoExpress | @skyitalia | @NOWTVIt Twitter @PechinoExpress | @SkyItalia | @NOWTV_It TikTok @PechinoExpress | @SkyItalia | @now_ita YouTube @PechinoExpress | @SkyItalia approfondimento Pechino Express 2023, le coppie affrontano la terza tappa a Mysore