Ad aggiudicarsi la quinta tappa di Pechino Express - La via delle Indie sono la coppia de “I Novelli Sposi” che vincono anche la prova vantaggio. Ospite a sorpresa di puntata Victoria Cabello, vincitrice della scorsa edizione insieme a Paride Vitale. Appuntamento tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming solo su NOW. La fotogallery