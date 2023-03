A vincere la seconda tappa di Pechino Express - La via delle Indie è (ancora una volta) la coppia de Le Mediterranee, mentre su decisione della stessa, a tornare a casa sono Gli Ipocondriaci. La prova d'immunità è stata vinta invece da Gli Italo Americani. Appuntamento tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming solo su NOW. La fotogallery