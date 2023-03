Gli Ipocondriaci (coppia composta da Dario e Caterina Vergassola) sono pronti ad affrontare la sfida di Pechino Express – La via delle Indie, da giovedì 9 marzo, su Sky e in streaming su NOW

Dario Vergassola si fa notare presto per le sue doti di improvvisatore, per la sua visione comica spontanea e gustosamente imprevedibile e nel 1992 vince il festival di San Scemo. Amato dal grande pubblico per le sue partecipazioni a Zelig, Mai dire Gol, Parla con Me, Quelli che il calcio, Sei in un Paese Meraviglioso, si distingue per le sue interviste irriverenti e ironiche. Prestato al cinema ma anche all'editoria, scrive diversi libri, tra cui il romanzo “La ballata delle acciughe” e la raccolta di favole “Storie vere per un mondo immaginario”.



Sua figlia Caterina Vergassola, 35 anni, è tornata a vivere a Spezia dopo aver studiato e lavorato a Milano. Lavora come consulente marketing e gestisce case vacanze alle Cinque Terre. Non è mai stata in un camping e non ha mai visto una tenda da campeggio se non fuori da un negozio. L’unico viaggio da adulti fatto insieme al suo papà è stato a New York per festeggiare i suoi 60 anni: quella settimana sono partiti tutti insieme (Caterina, mamma, papà, suo fratello e sua figlia) ma hanno viaggiato su due voli differenti.





