Pechino Express 2023, stasera si parte con la prima tappa a Mumbai

Pronti a partire sulla via delle Indie con Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio e le nove coppie in gara quest'anno? Il nuovo viaggio di Pechino Express è al via da giovedì 9 marzo alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go. Anticipazioni

L’avventura di questa nuova e avvincente edizione di Pechino Express – al via da giovedì 9 marzo alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – ha fatto percorrere alle nostre coppie in gara (FOTO) oltre 8mila km durante i 37 giorni di riprese, per un totale di oltre 3500 ore e 13mila ore di montaggio. Stasera si parte con la prima tappa nella metropoli di Mumbai (LO SPECIALE DI PECHINO EXPRESS). Siete pronti per la prima tappa di questo lungo viaggio sulla via delle Indie?