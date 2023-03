2/10

Dario e Caterina Vergassola - "Gli Ipocondriaci". Amato dal grande pubblico per le sue partecipazioni a Zelig, Mai dire Gol, Parla con Me, Quelli che il calcio, Sei in un Paese Meraviglioso, Dario si distingue per le sue interviste irriverenti e ironiche. Sua figlia Caterina, 35 anni, è tornata a vivere a Spezia dopo aver studiato e lavorato a Milano. Lavora come consulente marketing e gestisce case vacanze alle Cinque Terre. Non è mai stata in un camping e non ha mai visto una tenda da campeggio se non fuori da un negozio

