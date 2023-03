1/16 ©Getty

Martina Colombari posa al photocall della nuova edizione di Pechino Express, al via da giovedì 9 marzo alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go

Pechino Express 2023, stasera si parte con la prima tappa a Mumbai. Le anticipazioni