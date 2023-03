I Siculi, la coppia composta da Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo, ha lo zaino in spalla ed è pronta a partire all'avventura. Appuntamento tutti i giovedì in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, con la nuova edizione di Pechino Express, la seconda targata Sky

L’avventura di Pechino Express - La via delle Indie ( TUTTE LE NEWS ) parte nella metropoli di Mumbai, prima tappa di una rotta che porterà i concorrenti alla scoperta dell’India, sfaccettato ed enorme Paese del sud est asiatico, il secondo più popoloso al mondo. I concorrenti con lo zaino in spalla, proseguiranno verso il Borneo malese e infine in direzione Cambogia, dove il traguardo finale di questa edizione sarà posto nel fantastico scenario di Angkor, il sito archeologico più importante del Paese. Scopriamo insieme la coppia de “ I Siculi ” composta da Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo.

I Siculi - Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo



approfondimento

Chi sono Carolina Stramare e Barbara Prezia, Le Mediterranee

Salvatore Schillaci, eroe delle Notti Magiche di Italia ’90, dove conquista il prestigioso titolo di capocannoniere del Mondiale, ha oggi 58 anni e si gode la vita familiare senza rinunciare a tenersi in forma, praticando sport con gli amici. La sua carriera calcistica, dalla Sicilia in cui è nato, lo ha portato, tra le altre, ad ottenere un secondo posto nella classifica del Pallone d’Oro, ad indossare maglie prestigiose come quelle di Juventus e Inter, e persino a giocare in Giappone dove è ancora amato a dismisura. Palermitano di nascita, Totò è un uomo che ha girato il mondo grazie al calcio e allo sport, ma mai in modo “estremo” come con Pechino Express. Si definisce un timido che si è dovuto adattare a vivere sotto i riflettori.

Barbara Lombardo, anche lei di Palermo, con un passato da modella e una partecipazione alle regionali di Miss Italia, oggi è odontotecnica. Con Totò non è stato amore a prima vista, ci sono voluti ben 10 anni di conoscenza prima che si fidasse di lui, e oggi sono sposati da 10 anni. Vivono in una casa in campagna a Palermo e gestiscono il loro centro sportivo. Da piccola la chiamavano “selvaggia” per la sua attitudine all'avventura, ma finora ha sempre fatto solo viaggi organizzati. Non capisce nulla di calcio e, a detta del marito, questo è un bene.

Guarda i video esclusivi sul sito ufficiale di Pechino Express