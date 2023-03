TV Show

Riparte il viaggio più avventuroso e appassionante: quest’anno le coppie corrono, zaino in spalla, tra India, Borneo Malese e Cambogia. A guidare i protagonisti, Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio. Da giovedì 9 marzo, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Dario e Caterina Vergassola - "Gli Ipocondriaci". Amato dal grande pubblico per le sue partecipazioni a Zelig, Mai dire Gol, Parla con Me, Quelli che il calcio, Sei in un Paese Meraviglioso, Dario si distingue per le sue interviste irriverenti e ironiche. Sua figlia Caterina, 35 anni, è tornata a vivere a Spezia dopo aver studiato e lavorato a Milano. Lavora come consulente marketing e gestisce case vacanze alle Cinque Terre. Non è mai stata in un camping e non ha mai visto una tenda da campeggio se non fuori da un negozio