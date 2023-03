Il viaggio lungo “La Via Delle Indie” guidato da Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio entra sempre più nel vivo: per le coppie yoga, una gara di “kabaddi” e centinaia di scalini per arrivare al traguardo. Tutti i giovedì alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go. Le anticipazioni