Dal villaggio di Awat Awat fino al traguardo finale di Kota Kinabalu, tensione alle stelle per i viaggiatori: in palio il biglietto per il terzo e ultimo Paese di questa avventura. Appuntamento tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming solo su NOW. Le anticipazioni

Stasera, nella settima puntata, le cinque coppie ancora in gara, guidate dai conduttori Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio , si misureranno con gli ultimi 341 km nel Borneo Malese. Il viaggio avrà inizio dal villaggio di Awat Awat , passando da Mari Mari - dove tre coppie affronteranno una sorprendente e importantissima Prova Vantaggio - fino ad arrivare a Kota Kinabalu , traguardo finale di puntata; in palio, i biglietti per la Cambogia , terzo e ultimo Paese di questa avventura emozionante e indimenticabile ( LO SPECIALE DI PECHINO EXPRESS ).

chi proseguirà il viaggio verso la Cambogia?

L’itinerario di 341 km dell’appuntamento di questa settimana – in arrivo giovedì 20 aprile alle 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go - sarà scandito, come sempre, da nuove faticose e inarrestabili missioni, legate agli usi e costumi tipici delle tribù che popolavano il Borneo Malese, fino al traguardo di puntata dove, ancora una volta, la Busta nera di Pechino Express decreterà se la tappa sarà eliminatoria o meno.

Lo spirito di competizione e la fatica per le tappe di questo viaggio stanno facendo sì che la tensione tra i viaggiatori sia alle stelle, tanto che alcuni equilibri tra le coppie sembrano in bilico più che mai mentre alcune alleanze creano dinamiche impreviste.

La coppia di viaggiatori che primeggerà, anche in questo episodio, contribuirà al montepremi finale interamente devoluto a sostegno di una ONG che opera con i suoi volontari nei Paesi visitati da questa edizione. Dunque, chi proseguirà il viaggio verso la Cambogia e chi, invece, sarà a rischio eliminazione?