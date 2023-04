La settima tappa non ha visto alcuna eliminazione ma è stata segnata da uno scontro frontale tutti contro tutti: al traguardo finale, le Mediterranee sono state accusate dai Siculi di condurre una gara con qualche “furbata” di troppo, dopodiché gli Italo Americani , vincitori di puntata, hanno dovuto decidere se rimandare a casa i Siculi o i Novelli Sposi , optando per l’eliminazione di questi ultimi, cosa che poi non si è verificata grazie alla busta nera che nascondeva il salvataggio della coppia

Il viaggio iniziato dal villaggio di Awat Awat, passando da Mari Mar, segna l’ultima tappa di Pechino Express nel Borneo Malese ( LO SPECIALE DI PECHINO EXPRESS ). La settima puntata di ieri, giovedì 20 aprile ha visto i protagonisti fronteggiarsi fino all’ultima prova, con la tensione che man mano saliva alle stelle ( FOTO ). Le coppie, a questo punto della gara, sono particolarmente stanche e stressate, Pechino come è noto, non è un viaggio che offre le comodità di un resort a cinque stelle che bendisponga gli animi, ma un gioco spietato in cui spesso basta una scintilla a far divampare un incendio.

Le coppie vogliono vincere, si punzecchiano a vicenda, così come è accaduto ieri in cui contro ogni previsione c’è stato il ballottaggio finale tra Novelli Sposi e Siculi: Joe e Andrea hanno indicato, quasi a mo’ di “vendetta” rispetto a quanto successo nelle scorse puntate, i Novelli Sposi come candidati all’eliminazione, ma Federica e Matteo sono stati salvati dalla busta nera e dal verdetto non eliminatorio. Tutto questo, in un clima tesissimo dovuto allo scontro tra Siculi e Mediterranee, in cui per di più i Novelli Sposi appoggiavano i primi e gli Italo Americani le seconde, a conferma anche della rivalità ormai palese tra queste ultime due coppie.

Federica Pellegrini: "Siamo stati fortissimi insieme"

Cosa significherebbe per i Novelli Sposi lasciare adesso? Prima di pronunciare il verdetto, Costantino ha chiesto alla coppia cosa significherebbe per loro lasciare oggi, a rispondere per primo è Matteo Giunta: “Dopo questo percorso che è stato spettacolare, bello, ricco di emozioni e in cui abbiamo dato tutto e ci siamo impegnati fin da subito, essere eliminati per una X in spiaggia, farebbe abbastanza male”. A fargli eco Federica che premette e ammette di non essere stata troppo convinta di partire per questa grande avventura televisiva e umana: “Eravamo sposati da poco e sapevo che Pechino Express è un viaggio che ti mette alla prova su tutti i fronti, soprattutto sulla complicità che le persone hanno, scoprire di non avere punti in comune mi avrebbe spezzato il cuore, fino adesso però siamo stati fortissimi insieme e per questo uscire mi dispiacerebbe”.



La gara continua settimana prossima, giovedì 27 aprile sempre su Sky e in streaming su NOW, le cinque coppie ancora in gara sbarcheranno in Cambogia, terzo ed ultimo Paese di questa inarrestabile avventura: le rivalità si attenueranno o proseguiranno a correre con uno spirito di competizione così acceso?

Guarda i video esclusivi sul sito ufficiale di Pechino Express